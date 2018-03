Kassab entra para lista dos 'fichas-sujas' da AMB

A Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) incluiu nesta terça-feira, 29, o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), na lista dos candidatos que respondem a processo na Justiça. Kassab é co-réu em ação por supostas irregularidades quando era secretário da gestão Celso Pitta (1997-2000). Na ação civil pública, ele é acusado junto com o ex-prefeito de ter publicado, com recursos públicos, anúncios em jornais em defesa de supostos "interesses pessoais". Kassab foi absolvido em maio do ano passado, mas o Ministério Público (MP) entrou com recurso extraordinário. Em sua defesa, Kassab afirmou que Tribunal de Justiça já havia julgado improcedente a ação e o assunto estaria superado.