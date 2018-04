Kassab entra com 5 ações no TRE-SP contra Marta Suplicy

O candidato do DEM e atual prefeit Gilberto Kassab encaminhou cinco ações ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo contra a candidata do PT, Marta Suplicy. A assessoria do órgão não soube informar ao estadao.com.br o motivo de todos os pedidos e disse ainda que "há mais ações a caminho". Veja também: Blog: Leia os principais momentos do debate na Bandeirantes 'Eu prometo' traz as promessas de Marta e Kassab Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País As principais promessas dos candidatos "Entraram cinco no mínimo, mas sabemos que há mais. Estamos aguardando vir informações da 1ª zona eleitoral", informou. A assessoria do prefeito não foi localizada para comentar as ações. Em sua propaganda na TV, Marta questionou a vida profissional e pessoal do candidato do DEM, perguntando se ele é casado ou tem filhos. Mais cedo nesta segunda, Kassab minimizou a importância da vida pessoal do candidato nas eleições. "Se é solteiro, viúvo, divorciado, se tem filhos ou não, é questão de foro íntimo. O importante é o preparo, a integridade, o caráter", afirmou. "Não é a vida pessoal que define se a pessoa é mais bem preparada ou não para administrar São Paulo."