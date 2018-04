Kassab encontra 'kassabinhos' e Marta faz carreata Na véspera do segundo turno da eleição, o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), encontrou-se nesta manhã com "kassabinhos" - bonecos que são réplicas do candidato - no bairro da Liberdade, na região central da cidade. À tarde, ele participaria da abertura da 28ª Bienal de São Paulo, mas cancelou a presença. Segundo seus assessores, Kassab não participará de nenhuma programação no restante do dia. A candidata do PT, Marta Suplicy, aproveita o último dia de campanha para fazer carreata nas zonas sul (na parte da manhã) e leste (à tarde). O ato nesta manhã inclui os bairros Santo Amaro, Campo Limpo, M-Boi Mirim, Capela do Socorro e Cidade Ademar. Na zona leste, Marta deve percorrer ruas de Ermelino Matarazzo, Arthur Alvim, Cohab 1, Itaquera, Cohab 2 e Guaianases. Ontem, os dois candidatos trocaram acusações no último debate do segundo turno da eleição para a capital paulista, realizado pela TV Globo. Entre as "farpas", Marta afirmou que Kassab ignora a periferia, questionou seu caráter e por diversas vezes reiterou a ligação de Kassab com o ex-prefeito Celso Pitta, enquanto o prefeito cobrou a petista sobre os escândalos do mensalão envolvendo seu partido e os problemas de sua gestão.