Kassab e Serra têm primeiro encontro público no 2º turno Pela primeira vez na campanha municipal para o segundo turno e dois dias depois da votação de domingo, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição, e o governador José Serra (PSDB), tiveram hoje um encontro público como chefes de Executivo, na vistoria de obras do Complexo Anhangüera, que abrange verbas recursos do governo do Estado e da Prefeitura. A obra dará uma opção de trânsito na Marginal do Tietê até a região de Osasco, na Grande São Paulo. Serra destacou que ele e Kassab estavam no local em compromisso oficial, como governador e prefeito. Mas afirmou que, se for convidado por Kassab - "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) -, participará de atos de campanha com ele. "Eu me sinto confortável com uma aliança que é natural. Haveria aliança se o Alckmin (Geraldo Alckmin, ex-governador e candidato derrotado pela coligação "São Paulo, na Melhor Direção" - PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) fosse para o segundo turno, igualzinho", disse o governador, sobre a declaração de apoio do PSDB à candidatura de Kassab. Mais cedo, em entrevista à Rádio BandNews FM, o governador de São Paulo disse que subirá no palanque do prefeito, "se for necessário, se for chamado", e disse que o apoiará porque ele "é a melhor opção para São Paulo". Serra afirmou também que Kassab foi muito bem na administração municipal, deu continuidade aos programas dele e "inovou".