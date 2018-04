Kassab e Marta diminuem ataques no horário eleitoral A troca de acusações entre os dois candidatos à Prefeitura de São Paulo neste segundo, Marta Suplicy (PT) e Gilberto Kassab (DEM), continuou em tom mais ameno no horário eleitoral gratuito na televisão hoje. Kassab, que busca a reeleição, devolveu uma crítica que sua adversária usa freqüentemente contra ele, e frisou em seu programa que um prefeito deve administrar os recursos públicos "com responsabilidade". "Não adianta nada ter dinheiro se ela não sabe gastar", alfinetou, sem citar a petista nominalmente. Já Marta exibiu cenas do debate de domingo da Rede Bandeirantes. As acusações a Kassab foram feitas por meio de um locutor, para quem o debate "provou que falta coerência e verdade no que Kassab diz". "Marta tem muito mais preparo para governar São Paulo", defendeu.