Kassab e Alckmin usam horário eleitoral para acusações mútuas

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão continua sendo palco para que os candidatos que disputam a segunda colocação nas pesquisas de intenção de voto, Geraldo Alckmin (PSDB) e Gilberto Kassab (DEM), se ataquem e respondam às acusações um do outro. Veja Também: Kassab diz que sua meta é chegar um dia à tarifa zero de ônibus Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Marta tem 37%; Alckmin e Kassab estão empatados, diz pesquisa Ibope: Veja números das últimas pesquisas Em resposta às acusações de Alckmin, segundo as quais o então candidato à Prefeitura de São Paulo em 2004, o governador José Serra (PSDB), não queria Gilberto Kassab (DEM) como vice em sua chapa, o atual prefeito e candidato à reeleição mostrou imagens da campanha em que Alckmin aparece apoiando e aplaudindo a chapa que venceu as eleições. O locutor ressalta que "foi uma chapa aclamada por líderes dos dois partidos". A campanha volta a destacar a parceria de Kassab com o governo do Estado e com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e mostra imagens do anúncio de obras para urbanização da favela Heliópolis em que a candidata petista, Marta Suplicy, também aparece no palco. Em seu discurso, Lula cita a importância da parceria nas três instâncias de governo. "São Paulo é grande demais para ser governada por um só partido. O prefeito tem que unir pessoas, ter independência, não pode ser refém de um partido ou de um grupo político", afirmou Kassab, numa resposta à ala do PSDB que apoiou o lançamento da candidatura de Alckmin. Ele ressaltou que em sua gestão há pessoas competentes de diversos partidos. O candidato tucano, Geraldo Alckmin, não deixou por menos. Disse que sua inspiração política é o ex-governador Mário Covas e que já apresentou suas propostas para a cidade. "Sei perfeitamente que você não quer nenhum salvador da pátria, alguém que chegue aqui, mostre uma propaganda bonita e aponte solução para tudo", disse ele, que possui um dos menores tempos de propaganda eleitoral gratuita. "O bom prefeito é aquele que deixa vaidade de lado e que dá continuidade às coisas que deram certo em outras administrações e corrige o rumo do que não vem funcionando direito", declarou, para em seguida, admitir acertos mas lembrar erros de Marta e Kassab como prefeitos. "Marta fez os CEUs, isso foi bom, mas ela deixou a saúde de lado. Kassab também tem pontos positivos, como o Cidade Limpa, mas ele ficou devendo muito na questão da saúde e da educação", acusou. "Você que precisa de atendimento sabe que deixa muito a desejar", disse, sobre as AMAs. "Modéstia à parte fui um bom governador da saúde e nos próximos quatro anos quero ser reconhecido como um bom prefeito da saúde", afirmou. A campanha da candidata petista, Marta Suplicy, repetiu a história do menino que fez o parto de sua mãe porque não conseguiu atendimento médico pela Prefeitura. "Não vou aproveitar essa história para fazer drama da saúde", disse Marta. "Essa história mostra a força e a capacidade do nosso povo", acrescentou. Marta disse que a expansão do Metrô será feita em parceria com o presidente Lula. "Será o metrô da periferia, para quem sempre foi esquecido", declarou. A candidata disse que o metrô chegará aos bairros de Cachoeirinha, Freguesia do Ó, Sapopemba, Vila Maria e M'Boi Mirim. "Não me interessa voltar a ser prefeita para fazer um governo menor, quero voltar para fazer mais", declarou. O PCO teve seu espaço no horário eleitoral de televisão destinado ao direito de resposta do prefeito e candidato do DEM à reeleição, Gilberto Kassab. O Tribunal Regional Estadual de São Paulo (TRE-SP) concedeu dois minutos a Kassab após a candidata à Prefeitura do PCO, Anaí Caproni, afirmar em propaganda que "os sucessivos prefeitos destruíram o transporte público para favorecer os altos lucros da máfia das empresas privadas". De acordo com o TRE-SP, a propaganda atribuiu ao prefeito Kassab prática de conduta ilícita. A candidata à vice-prefeita pela chapa de Paulo Maluf (PP), Aline Corrêa, abriu o programa eleitoral do candidato à Prefeitura dizendo que é nordestina e convocando seus conterrâneos a votarem em Maluf. Em seguida, o próprio candidato fez um apelo para que os eleitores o coloquem no segundo turno das eleições, quando, segundo ele, os dois adversários terão o mesmo tempo no programa eleitoral, o que permitirá a ele mostrar suas propostas. Edmilson Costa (PCB) destinou seu tempo no programa eleitoral de hoje para defender a nacionalização do petróleo, enquanto Renato Reichmann (PMN), Ciro Moura (PTC) e Levy Fidelix (PRTB) falaram sobre transportes. Soninha (PPS) chamou atenção para a necessidade de fortalecer os conselhos de pais e mestres das escolas, enquanto Ivan Valente (PSOL) apontou a especulação imobiliária como responsável pela desigualdade entre regiões da Capital.