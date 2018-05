Kassab diz que quer fazer comparações com ex-prefeitos O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição, disse ao chegar à Rede Bandeirantes para o debate da noite de hoje, que espera que o encontro mostre ao eleitor comparações entre ele e os candidatos que foram prefeitos - em referência ao deputado Paulo Maluf (PP) e à ex-ministra do Turismo Marta Suplicy (PT). Sobre se faria comparações também com quem ocupou a cadeira de governador, caso do candidato Geraldo Alckmin (PSDB), respondeu: "Não, o foco será a cidade de São Paulo." Kassab prometeu, no entanto, não atacar adversários nem polarizar discussões, mas sim "debater idéias".