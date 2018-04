Kassab diz que Marta quer ganhar 'no tapetão' em SP O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), acusou hoje a adversária Marta Suplicy, do PT, de querer ganhar a disputa eleitoral "no tapetão". A reação foi uma resposta ao pedido de cassação da candidatura do democrata feito pela petista à Justiça Eleitoral. A campanha de Marta viu uso da máquina pública em uma cerimônia para repasse de R$ 198 milhões da Prefeitura para o governo do Estado. No evento, na quarta-feira, Kassab entregou ao governador José Serra (PSDB) um grande cheque simbólico para investimentos no Metrô. "Isso é querer ganhar no tapetão", afirmou. Essa é a segunda tentativa da campanha petista de impugnar a candidatura do candidato da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC). No 1º turno, o motivo do pedido de cassação foi a revelação de um e-mail enviado pelo prefeito a secretários e subprefeitos pedindo uma "ação" em locais em que o Instituto Datafolha fazia pesquisa de intenção de votos. O pedido foi negado pela Justiça Eleitoral. A afirmação de Kassab sobre a nova investida da adversária foi feita depois de um evento oficial ao lado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, líder tucano que teve hoje sua primeira aparição pública ao lado do candidato do DEM. Kassab aproveitou a deixa para reforçar sua afinidade com o governo do PSDB. "Tenho muita satisfação em entregar para o governo do Estado os recursos que ela (Marta) sempre disse que nós não entregaríamos", disse. "Na gestão dela, os recursos eram investidos nos túneis nos Jardins, que quando chovia inundavam." O coordenador da campanha de Marta Suplicy (PT), da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), à Prefeitura de São Paulo, deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), rebateu as críticas do prefeito. "Quando o Kassab conseguiu nos tomar praticamente dois dias das inserções, ele utilizou a lei. Aí nesse caso não é tapetão? Só é tapetão quando nós entramos?", questionou. Apoio Apesar do caráter oficial do evento, a cerimônia em homenagem à esposa do ex-presidente, Ruth Cardoso, falecida em julho, foi o mote para o apoio de mais um líder tucano a Kassab. Sem falar em eleição, os dois conversaram e trocaram sorrisos durante toda a visita, lado a lado, a um Centro Cultural da Juventude na zona norte da capital paulista, batizado com o nome de Ruth. O vice-governador Alberto Goldman (PSDB) também juntou-se ao grupo. Serra foi o último a chegar, depois da visita, com meia hora de atraso, apenas para a cerimônia de descerramento de uma placa em homenagem a Ruth. Segundo Kassab, a idéia de homenagear a ex-primeira-dama, emprestando seu nome ao centro, partiu de Serra. "Não é a Prefeitura, mas a cidade que faz hoje uma homenagem a Ruth Cardoso", afirmou o prefeito. FHC agradeceu a homenagem à esposa, chamando a iniciativa de "gesto de amigos".