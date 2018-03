Kassab diz que está 'confiante no TSE' Apesar do parecer contrário, a cúpula do PSD considerou positivo o fato de que o procurador-geral eleitoral já emitiu opinião sobre os direitos do partido. O temor era que a avaliação demorasse demais. Otimista, o prefeito Gilberto Kassab disse que a assessoria jurídica do PSD está muito confiante na condução do processo pelo TSE. / FELIPE FRAZÃO