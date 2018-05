Kassab diz que disputa municipal é entre ele e Marta

O candidato do DEM à Prefeitura de São Paulo, o atual prefeito Gilberto Kassab , buscou polarizar a disputa municipal com sua adversária do PT, a ex-prefeita Marta Suplicy, durante o horário eleitoral gratuito na televisão, deixando de lado o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. No programa de Kassab, o locutor acusou Marta de fazer "promessa em cima de promessa, como se ela não tivesse sido prefeita e reprovada porque a administração não era boa". Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Kassab empata com Alckmin e Marta lidera, aponta Datafolha Blog: confira as principais declarações de Alckmin, Marta, Kassab, Maluf, Ivan e Soninha na sabatina Veja gráfico com a última pesquisa Ibope/Estado/TV Globo Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro O candidato da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) foi colocado do outro lado na disputa, e o locutor citou projetos de sua gestão como as unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMAs). "Você decide: promessa mirabolante ou continuar as coisas que estão dando certo? Marta ou Kassab? A prefeita das taxas ou o prefeito das AMAs?", disse o locutor. Marta, por sua vez, alfinetou Kassab ao falar sobre a desigualdade social em seu programa. "Nada tem sido feito pela prefeitura para mudar essa realidade", atacou. Ela prometeu retomar e ampliar os programas sociais implantados pela sua gestão, além de estimular a inclusão digital e adotar uma política de inclusão empresarial. A candidata da coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB) ressaltou a última pesquisa Datafolha de intenção de votos, divulgada no sábado. De acordo com o levantamento, Marta oscilou de 39% para 40%, resultado que foi destacado em seu programa. "Marta cresce", anunciou um locutor, chamando atenção para o fato de que a petista está 18 pontos porcentuais à frente do segundo colocado, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. Alckmin está com 22%, segundo a pesquisa, e Kassab, com 18%. Já o tucano contou com um minuto de direito de resposta, durante o programa de Levy Fidelix (PRTB). Alckmin defendeu seu projeto para o metrô, o qual foi atacado por Fidelix. De acordo com a Justiça Eleitoral, o PRTB se referiu em propaganda à construção do metrô como uma obra cara e lenta e utilizou a expressão e "isso quando não metem a mão superfaturando obras e trens", o que ofendeu a honra do candidato, na avaliação da Justiça. No direito de resposta, um locutor afirmou que Alckmin "faz uma campanha com propostas, sem atacar ninguém". Em seu programa, o candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) destacou o governador do Estado, José Serra (PSDB). "Geraldo Alckmin é médico e durante seis anos foi um ótimo governador. José Serra foi um grande ministro da Saúde, um excelente prefeito e agora é nosso governador. Geraldo Alckmin e José Serra são do PSDB, companheiros há 20 anos e juntos podem fazer muito mais pela saúde de São Paulo", afirmou o narrador. Diversas propostas Soninha Francine (PPS) falou sobre habitação e apresentou suas propostas para a construção de moradias. O candidato do PP, Paulo Maluf, afirmou que não enriqueceu ao longo de sua vida pública. "Já morava nessa casa antes de entrar para a política. Nesses 40 anos, meu patrimônio não aumentou", disse, e prometeu a volta do Programa de Atendimento à Saúde (PAS) e a construção da Freeway. Ivan Valente, da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU), afirmou que os atuais candidatos já governaram a cidade ou o Estado e que suas propostas são parecidas. "São Paulo precisa de um novo projeto", afirmou. Edmilson Costa, do PCB, afirmou que a candidatura comunista é "boicotada" e acusou a eleição municipal de ser uma "disputa desigual". Anaí Caproni, do PCO, defendeu a estatização do transporte público. Renato Reichmann (PMN) prometeu introduzir a meia tarifa para o transporte para estudantes. E Ciro Moura, da coligação "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB), disse que se eleito, pretende adotar o Plus, "Plano Municipal de Saúde de Livre Escolha", que envolve o credenciamento de profissionais da prefeitura em instituições particulares.