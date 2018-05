Kassab diz que construção de 25 CEUs 'incomoda' Marta O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), afirmou na noite de hoje (15), na publicidade eleitoral gratuita na televisão, que a continuidade que deu às obras dos Centros Educacionais Unificados (CEUs), com a construção de 25 unidades pela Prefeitura no atual mandato, "incomoda" a candidata Marta Suplicy (PT), autora do projeto quando foi prefeita. "Já na eleição de 2004, prometemos que íamos continuar com os CEUs. Prometemos e cumprimos", afirmou Kassab. Ele mostrou imagens do CEU Água Azul, em Cidade Tiradentes, na zona leste da capital paulista, onde, de acordo com o prefeito, há quadra de futebol, teatro, sala de danças e "professor motivado". "Estamos melhorando a educação, esta é a verdade", afirmou. Kassab prometeu, se eleito, acabar com a falta de vagas nas creches municipais, que escolheu como o "maior desafio" na área de educação. "Quero fazer um mutirão para acabar com a falta de vagas em creche", disse. A publicidade eleitoral de Marta voltou a mostrar a proposta de internet banda larga de graça em toda a capital, com a instalação de antenas em prédios municipais. "Nossa proposta inovadora é fazer de São Paulo uma cidade antenada, a primeira capital brasileira com acesso livre e de graça à internet banda larga para todos", disse a candidata do PT à Prefeitura de São Paulo. Marta dirigiu a promessa sobretudo à zona leste, "para ajudar as pessoas a estudar, procurar emprego e se divertir". Ao exaltar o mandato como prefeita, a candidata do PT à Prefeitura também falou dos CEUs. "Engraçado. Quando eu apresentei a proposta do CEU, as pessoas ficavam encantadas, mas um pouco na dúvida. Perguntavam: ''Peraí, escola pública na periferia com piscina aquecida, teatro, cinema?'' Mas a gente fez e fez bem-feito." O candidato Geraldo Alckmin (PSDB) repetiu a publicidade da tarde, na qual criticou nominalmente Kassab. "O Kassab nem de longe deu continuidade às metas estabelecidas por Serra (José Serra, governador) na educação", declarou. "A propaganda dele (Kassab) fala uma coisa, mas os números mostram outra realidade." De acordo com Alckmin, faltam 110 mil vagas para crianças de 0 a 3 anos em creches e 48 mil em Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis), destinadas a alunos de 4 e 5 anos. "Nenhuma obra, nenhuma ponte, como o Kassab tanto se orgulha, substitui a preocupação da Prefeitura com essas crianças, essas famílias", acentuou. O candidato Paulo Maluf (PP) voltou a "advertir" que enfrenta as máquinas dos governos federal e do Estado e da administração municipal. "Mas o mais importante é que conto com você, que quer de novo a cidade bem-administrada", apontou. Saúde foi o tema da candidata Sonia Francine (PPS), a Soninha, apregoando que o mais importante no setor é "promover o bem-estar, o equilíbrio e a felicidade". Soninha propôs também a volta dos médicos de família, que "conhecem os hábitos" do paciente. O candidato Ivan Valente (PSOL) prometeu, se eleito, acabar com a "privatização do serviço público" e assegurar o direito à saúde e à educação de qualidade. Ciro Moura (PTC) voltou a abordar um projeto que batizou de "Plus", no qual, segundo ele, a Prefeitura "paga a conta" do atendimento em estabelecimentos privados. Levy Fidelix (PRTB) não abandonou o "aerotrem"; Edmilson Costa (PCB) criticou o ensino público "terceirizado e sucateado"; Anaí Caproni (PCO) disse que a Prefeitura promove a "indústria das multas e taxas"; e Renato Reichmann (PMN) optou por mostrar a história do partido, fundado em 1984 e que tem hoje 31 prefeitos.