Kassab diz que apoios serão tratados na esfera partidária O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição, que disputa o segundo turno com a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), afirmou na noite de hoje que um eventual apoio do PSDB ao DEM será discutido apenas nas "instâncias partidárias". "Conversei com (o governador de São Paulo, do PSDB) José Serra, quando saí da comitiva, mas não falamos sobre o segundo turno. Essa discussão ficará para as instâncias partidárias", disse, em entrevista ao programa especial da Rede Bandeirantes de Televisão sobre as eleições. Para Kassab, além da continuidade das visitas aos eleitores e do horário eleitoral gratuito, será fundamental para o segundo turno a participação nos debates. "Será importante porque vamos apresentar as realizações que fizemos e poder comparar com as da prefeita", considerou. O segundo turno das eleições municipais está marcado para o próximo dia 26 deste mês. O TSE havia anunciado o resultado parcial mais recente da apuração às 23h09. Kassab registrava 33,76% dos votos válidos contra 32,55% de Marta. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, ficou na terceira posição, com 22,55% dos votos.