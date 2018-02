Kassab diz cumprir suas metas como prefeito de SP O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, disse hoje ter a consciência tranqüila para pedir votos. "Temos cumprido todas as nossas metas, por isso tenho muita tranqüilidade e satisfação de sair às ruas pedindo votos. Minha consciência está tranqüila", afirmou. A declaração foi feita no começo da tarde, durante inauguração de um comitê de campanha na região da Capela do Socorro, zona sul da cidade. O candidato da coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC) compareceu ao evento acompanhado da candidata a vice, Alda Marco Antonio. "Com este comitê será possível levar à população da zona sul as propostas concretas do que será feito nos próximos quatro anos", disse. Em seu discurso, o prefeito repetiu que sua gestão acabou com as escolas de lata, instalou dois mil pontos de iluminação e construiu parques. "Quem já fez tanto em dois anos pode fazer muito mais em quatro", destacou. Pela manhã, o prefeito foi ao anfiteatro da subprefeitura de Itaquera para assinar o projeto de lei 14.654/07 que concede incentivos fiscais às empresas que se instalarem na zona leste da capital paulista. Além disso, Kassab anunciou que investirá R$ 200 milhões para construção de um pólo na região que vai englobar unidades da Escola Técnica Estadual (Etec) e a Faculdade de Tecnologia (Fatec). "O objetivo é promover geração de emprego e renda aos quatro milhões de pessoas que vivem na região". À noite, Kassab deve comparecer à inauguração de um comitê de campanha em Pirituba, zona oeste da capital.