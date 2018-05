Kassab defende parcerias com rede privada para saúde O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pela coligação "São Paulo no Rumo Certo" (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), Gilberto Kassab, disse hoje que, se eleito, irá continuar a fazer parcerias com hospitais privados para administrar unidades públicas de saúde. Ele defendeu que o modelo de parcerias foi a maneira encontrada para avançar na melhoria da qualidade da saúde. O prefeito ressaltou que as parcerias serão feitas sem deixar de valorizar o servidor público. "Nossa administração encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que altera cargos e salários do funcionalismo para que eles possam trabalhar em condições de igualdade com os parceiros. A função do parceiro não é substituir, mas complementar o trabalho do servidor", declarou, durante vistoria da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Flor de Maio, na zona norte da cidade, em funcionamento desde o mês de junho. Ainda durante a vistoria, questionado, Kassab disse que avaliou o debate da Rede Bandeirantes, na noite de ontem, como "muito positivo". O prefeito não teve agenda de campanha eleitoral.