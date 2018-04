Kassab dedica tarde à preparação para debate na TV No dia do último debate na TV dessas eleições municipais, o prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab, do DEM, manteve a agenda oficial e de campanha. Depois de cumprir compromissos públicos durante a manhã, o democrata deve aproveitar a tarde de hoje para preparar a munição para o debate da TV Globo. "Vou fazer um pouco de leitura, para relembrar alguns dados da nossa administração", disse, depois de uma vistoria a um Telecentro, na Vila Jacuí, na zona leste. Kassab deve chegar à emissora para o debate às 21h30. Apesar do acirramento da disputa eleitoral nesse 2º turno e da disposição da candidato do PT, Marta Suplicy, em manter quente a temperatura do debate, Kassab voltou a prometer uma tônica ''propositiva''. "Meu tom será idêntico ao dos outros debates, ao horário eleitoral e a esses meses de campanha", afirmou. "Vamos só apresentar propostas." Do compromisso oficial na zona leste, Kassab seguiu para uma rápida caminhada no Tatuapé. Na Praça Sílvio Romero, foi recebido por 30 cabos eleitorais uniformizados e com bandeiras em punho. Seis bonecos infláveis gigantes, os "Kassabões", ajudavam a animar o evento, que tinha ritmo de comemoração. Para dar sorte, Kassab aproveitou um sino da praça para dar 25 badaladas, seu número na urna de votação.