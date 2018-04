Kassab dá carona a Serra, que o acompanha em votação

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), e o governador José Serra (PSDB) chegaram juntos, por volta das 10h30, para votar no Colégio Santa Cruz, na zona oeste de São Paulo. Ambos fizeram o número 25 com as mãos. "A aliança PSDB-DEM sai fortalecida desta eleição", disse o governador, destacando a importância do trabalho conjunto prefeitura-governo. Mais cedo, Kassab deixou seu comitê de campanha, no centro, e passou de ônibus fretado, acompanhado por correligionários, na casa de Serra, a quem deu carona. Kassab foi até a sala acompanhado por Serra e votou com dois sobrinhos. "Retomamos a aliança para que brasileiros que votam em São Paulo possam hoje votar bem", disse o candidato ao deixar o colégio. Depois de acompanhar o prefeito, Serra seguiu para a sala onde votou, no mesmo corredor. Ao sair fez o "V" de vitória. Em café da manhã com correligionários, o democrata evitou comemorar o fim da disputa antes da hora - as últimas pesquisas de intenção de voto o colocam pelo menos 19 pontos porcentuais à frente da candidata Marta Suplicy (PT). "A expectativa chama um ambiente de vitória. Espero que ganhemos, mas ainda não ganhamos." Questionado se temia uma derrota, se esforçou para demonstrar tranqüilidade: "Na democracia uns ganham e outros perdem". Apesar do acirramento da disputa nestes últimos dias, quando a adversária Marta Suplicy (PT) levou ao ar, no horário eleitoral gratuito, cenas nas quais o prefeito expulsou aos gritos de vagabundo um popular de um posto de saúde, o democrata evitou a polêmica. Disse hoje que fala somente sobre sua campanha e que sua preocupação foi apresentar propostas e realizações. "Se a adversária não fez isso, ela perdeu tempo."