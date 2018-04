Kassab continua liderando corrida neste 2º turno, diz Datafolha

O prefeito e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, continua na liderança da corrida à Prefeitura de São Paulo neste segundo turno, com 53% das intenções de voto, contra 37%% da candidata do PT, Marta Suplicy, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 17, pela Rede Globo. A vantagem de Kassab sobre Marta é de 16 pontos porcentuais. Os votos em branco ou nulos somam 6% e os indecisos 4%. Na pesquisa anterior, divulgada pelo Datafolha na semana passada, Kassab tinha 54% das intenções de voto e Marta 37%. Veja também: Campanha do Kassab diz que Marta apela e é invejosa Juiz proíbe Marta de perguntar se Kassab é casado Blog: Leia os principais momentos do debate na Bandeirantes Especial: Perfil dos candidatos em São Paulo 'Eu prometo' traz as promessas de Marta e Kassab Geografia do voto: Desempenho dos partidos nas cidades brasileiras Confira o resultado eleitoral nas capitais do País A segunda pesquisa realizada pelo Datafolha sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo neste segundo turno ouviu 1979 eleitores, nos dias 16 e 17 de outubro. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE) sob registro 04000108 - SPPE.