Kassab comemora vitória em frente ao Teatro Municipal São Paulo, 26 - O prefeito reeleito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), comemorou hoje a vitória nessas eleições com um rápido discurso para cerca de 500 apoiadores em frente ao Teatro Municipal, no centro da capital paulista. Em discurso de menos de cinco minutos, Kassab agradeceu os votos e prometeu dar prioridade à área social no novo mandato. Voltou a agradecer o apoio do governador José Serra (PSDB), padrinho político dele. Kassab falou da escadaria do Teatro Municipal e auxiliado por um caminhão de som. Pouco antes da chegada do candidato, houve uma queima de fogos de artifício do alto do Shopping Light, que fica em frente ao teatro. A comemoração teve ainda chuva de papel picado e foram soltos milhares de balões verdes e azuis, cores características da campanha do prefeito. Depois da rápida aparição, Kassab entrou no carro e foi para casa. Na saída de Kassab, houve um tumulto próximo ao carro dele. Um idoso que tentava se aproximar de Kassab foi impedido por seguranças e integrantes da organização do evento. Os seguranças usaram da força para evitar a aproximação do idoso. Depois da partida do prefeito, o idoso sentou-se na calçada, passando mal. Os seguranças resolveram, então, levá-lo para dentro do Teatro Municipal, carregado, e impediram a entrada da imprensa no local.