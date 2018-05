Kassab comemora crescimento nas pesquisas e agradece a Serra

Após a divulgação dos resultados das pesquisas Ibope e Datafolha na sexta-feira, os candidatos à Prefeitura de São Paulo Marta Suplicy (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB) tiveram um dia cheio de compromissos de campanha em busca da preferência dos eleitores. Já o atual prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), comemorou o crescimento que obteve em ambas as pesquisa e limitou-se a apenas uma visita, ao Parque do Trote, na Vila Maria. Veja Também: Kassab alcança Alckmin;Marta segue líder em SP, aponta Datafolha Com campanha fraca e indefinição, Alckmin ajudou Kassab Campanha bem feita de Kassab faz a diferença, comenta Claudio Couto Indefinição de Alckmin o prejudica, diz Vera Chaia Confira os últimos números da pesquisa Ibope/Estado Paes sobe 8 pontos e passa Marcelo Crivella no Rio, diz Ibope Candidato do PSB em BH, Lacerda consolida liderança Costa, do PT, mantém liderança no Recife, aponta Ibope Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Vereador digital: Conheça os candidatos à Câmara de SP Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Em ascensão nas intenções de voto nas pesquisas Ibope e Datafolha, Kassab comemorou os resultados e os altos índices de aprovação da sua gestão - 50% de ótimo ou bom, na última pesquisa Datafolha, quinto recorde consecutivo na avaliação. Além disso, não deixou de agradecer aos tucanos e ao governador de São Paulo, José Serra (PSDB), que se mantém afastado de Alckmin, apesar de oficialmente apoiar a candidatura do ex-governador. "Divido essa alegria com a excelente equipe que tenho, que nos fez chegar a essa avaliação, e também com o governador José Serra", declarou. Na pesquisa Datafolha, Marta lidera com 37% das intenções de voto, seguida por Kassab, com 21%, e Alckmin, com 20%. Pela pesquisa Ibope, Marta tem 35%, seguida por Alckmin e Kassab, empatados com 21%. Alckmin, que participou de um mutirão em Cidade Ademar, visitou idosos no bairro e almoçou com o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Moreno, minimizou o resultado das pesquisas que mostram empate com Kassab e sustentou que sua candidatura mostra estabilidade. "Foi a semana mais difícil, com mudança na comunicação", disse, referindo-se à saída do marqueteiro Lucas Pacheco, que deixou sua campanha na última terça-feira para dar lugar a Raul Cruz Lima. "A pesquisa mostra estabilidade. As mudanças estão na margem e continuamos em segundo lugar", acrescentou. Marta Apesar da queda nas intenções de voto, a candidata petista Marta Suplicy era só sorriso na divisa entre São Paulo, Santo André e Mauá. Marta, que continua a liderar as pesquisas Ibope e Datafolha, dançou e segurou crianças no colo de cima de um caminhão. "Eu sempre disse que é uma disputa acirrada na cidade, sempre acreditei que fosse ter segundo turno. Fico feliz de a minha posição estar muito consolidada e estou tranqüila", observou. O candidato do PSOL, Ivan Valente, fez carreata em Cidade Ademar e acabou encontrando Alckmin, que cumpria agenda no mesmo local. À noite, acontece um jantar para arrecadar fundos para sua campanha, no restaurante Angélica Grill. Todos os 170 convites foram vendidos antecipadamente. A candidata do PPS, Soninha Francine, visitou moradores do Itaim Paulista pela manhã e participou de encontros com candidatos a vereadores de seu partido. A assessoria da candidata comemorou o crescimento nas intenções de voto registrado pelo Datafolha. Soninha está com 4% das intenções - em julho ela tinha apenas 1%. Pela manhã, o candidato do PP, Paulo Maluf, participou de uma carreata no Jardim Ângela e reuniu-se com assessores para discutir o plano de governo. O candidato do PTC, Ciro Moura, encontrou-se com apoiadores no Clube Tietê, almoçou com militares do Exército e, à noite, participa de um jantar para arrecadação de recursos para candidatos a vereador. O candidato do PCB, Edmilson Costa, reuniu-se na Universidade de São Paulo (USP) com apoiadores dos cursos de Biologia e Ciências Sociais e gravou programa eleitoral para a campanha. O candidato Levy Fidelix (PRTB) fez carreata na zona leste, pelos bairros Vila Carrão e Aricanduva. O candidato Renato Reichmann (PMN) visitou o Jardim Ângela, Represa Guarapiranga e outros bairros da zona sul com candidatos a vereador de seu partido. A candidata Anaí Caproni (PCO) foi procurada pela reportagem, mas não foi localizada.