Kassab comemora boca-de-urna e confia na vitória O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, comemorou esta tarde, na frente do edifício em que mora, em Pinheiros, na zona oeste, o resultado da pesquisa boca-de-urna, que o coloca 20 pontos porcentuais à frente da candidata Marta Suplicy (PT) no segundo turno. O prefeito fez um agradecimento especial ao governador do Estado, José Serra (PSDB), seu padrinho político. Apesar de dizer que vai esperar a apuração dos votos para ter certeza de que foi eleito, Kassab afirmou: "Registro minha alegria de poder continuar como prefeito de São Paulo." Kassab disse não planejar uma festa para comemorar a possível vitória no pleito. "Não haverá festa, haverá um pronunciamento de agradecimento assim que o resultado for confirmado. A fala acontecerá em frente ao Teatro Municipal, no centro da cidade, por volta das 20 horas (de Brasília). Kassab atribuiu a perspectiva de boa votação à qualidade de sua gestão e dirigiu um agradecimento "muito especial e enfático" a Serra. "Todos sabem como foi importante sua (de Serra) ação".