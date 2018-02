Kassab buscou aliados regionais

Já em junho daquele ano, Kassab anunciou pelo Twitter que tinha coletado mais de 1,2 milhão de assinaturas. Apesar da velocidade, o processo de validação das fichas nos cartórios eleitorais foi marcado por suspeitas de fraudes. No dia 24 de agosto, o PSD pediu o registro no TSE com mais de 500 mil assinaturas certificadas. O grupo, no entanto, tinha criado apenas um dos 9 diretórios estaduais exigidos pela lei.

No dia 27 de setembro, o TSE concedeu o registro ao PSD. O prazo de filiação para quem quisesse disputar a eleição de 2012 terminava em 7 de outubro de 2011. Com 45 deputados federais, o PSD é hoje a quarta maior bancada da Câmara. Embora se diga independente, o partido tem engrossado a base da presidente Dilma Rousseff.