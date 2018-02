Kassab: apoio de Lula a Marta é parte da democracia O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab, disse hoje que o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à candidata do PT, Marta Suplicy, faz parte do processo democrático. "A democracia pressupõe campanha e a campanha pressupõe que os candidatos tenham seus apoiadores. Isso é a rotina do processo democrático", declarou, durante cerimônia de apresentação do plano de reforma do complexo de atletismo do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, no Ibirapuera, zona sul. O prefeito aproveitou o evento para criticar a gestão da ex-prefeita, citando o "sucateamento" da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). "Em relação a funcionários, equipamentos e falta de veículos, encontramos a empresa totalmente sucateada. A gestão anterior, não sei o porquê, deixou a CET totalmente sucateada para nós. Nossa meta é recuperar a CET", garantiu. Questionado sobre as contestações de Marta, que em campanha afirmou aos jornalistas ter deixado a CET "em ordem", Kassab repetiu: "Isso é democracia." E ressaltou que irá mostrar como encontrou a empresa e quais são suas propostas. "O eleitor tem memória, vamos recuperar os jornais da época. Isso é campanha." O prefeito afirmou estar muito otimista e confiante sobre sua campanha. "Inaugurei meu comitê há 15 dias, meu material de campanha ficou pronto há uma semana, o horário gratuito na TV e no rádio começou há uma semana. Ainda estamos no começo. À medida em que a campanha for avançando, acredito que acontecerá a vinculação da candidatura com a gestão". Kassab citou que, de acordo com a última pesquisa do Instituto Datafolha, 40% dos paulistanos avaliam sua gestão como ótima ou boa. "Tenho certeza de que os eleitores vão começar a se perguntar: se a administração está boa, por que mudar?"