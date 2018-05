Kassab alcança Alckmin;Marta segue líder em SP, aponta Datafolha Gilberto Kassab (DEM) voltou a ganhar força e agora já aparece ligeiramente à frente do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, na nova pesquisa de intenção de voto do Datafolha, divulgada neste sábado pelo jornal "Folha de S. Paulo". A ex-prefeita Marta Suplicy (PT) perdeu força, mas segue liderando a disputa. De acordo com o levantamento, Kassab aparece em segundo lugar, com 21 por cento da preferência do eleitorado paulistano, 1 ponto percentual a mais do que Alckmin. Na aferição do Datafolha divulgada na semana passada, o tucano tinha 22 pontos percentuais, quatro de vantagem sobre Kassab. Segundo o Datafolha, como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para cima ou para baixo, a pontuação configura empate técnico entre os dois pela vice-liderança. Marta perdeu três pontos percentuais ante a pesquisa anterior, oscilando de 40 para 37 por cento das intenções entre os eleitores. Os números do Datafolha confirmam o que já fora detectado na pesquisa Ibope, divulgada na sexta-feira, em que Kassab subiu, alcançando o empate com Alckmin. Na pesquisa publicada neste sábado, Paulo Maluf (PP) manteve 8 por cento das preferências, enquanto Soninha Francine (PPS) evoluiu de 3 para 4 por cento das intenções. Ivan Valente (PSOL) apareceu com 1 por cento. Os demais candidatos não pontuaram. Em um eventual segundo turno, segundo o Datafolha, Marta teria 47 por cento dos votos, empatada com Alckmin. Na disputa com Kassab, a petista receberia 48 por cento, contra 44 por cento do atual prefeito, também configurando empate técnico. O Ibope ouviu 1.099 eleitores entre os dias 10 e 11 de setembro. (Reportagem de Aluísio Alves)