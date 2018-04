Kassab acompanha vice e segue para encontro com FHC O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), acompanhou no final da manhã de hoje o voto da vice em sua chapa, Alda Marco Antônio, do PMDB. Ela votou no Colégio Dante Alighieri, no Jardim Paulista. Do colégio, Kassab seguiu para a casa do ex-presidente da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB), em Higienópolis, na região central da cidade. Ele não disse se acompanhará o voto do tucano. Kassab falou apenas que dará um abraço no ex-presidente. O candidato do DEM, que votou mais cedo acompanhado do governador do Estado, José Serra (PSDB), aproveitou a oportunidade para reiterar sua confiança no resultado das eleições. Ele frisou, no entanto, que o pleito ainda não está ganho.