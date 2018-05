Kassab abre vantagem de 4% sobre Alckmin no Datafolha

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado indica que o atual prefeito, Gilberto Kassab (DEM), alcançou 24% das intenções de voto pela prefeitura de São Paulo. Kassab abriu 4 pontos de vantagem em relação ao ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), com 20%. Marta Suplicy (PT) ainda lidera a disputa com 37% das intenções. A 9 dias do primeiro turno, Alckmin e Kassab estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Paulo Maluf (PP) variou de 7% para 6% e Soninha de 3% para 4%. Ivan Valente (PSOL) se manteve na marca de 1%. Em uma projeção do segundo turno entre Kassab e Marta, o candidato democrata teria 47% das intenções, contra 46% da petista. Em uma disputa com Alckmin, Marta teria 45% contra 48% do candidato tucano. O número de eleitores que votariam em branco ou nulo é de 4%. Outros 3% não souberam opinar.