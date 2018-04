Kassab abre 17 pontos sobre Marta, aponta Datafolha

O candidato do DEM à prefeitura de São Paulo, Gilberto Kassab, abriu uma vantagem de 17 pontos porcentuais sobre sua rival, a petista Marta Suplicy, na corrida pela prefeitura da maior cidade do país, mostrou pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 9. O candidato à reeleição tem 54% das intenções de voto, de acordo com o levantamento, enquanto Marta aparece com 37%. Ao contrário do que apontavam as pesquisas no primeiro turno, Kassab ficou em primeiro lugar, com 33,6% dos votos válidos, contra 32,8% da petista. Veja Também: GEOGRAFIA DO VOTO: confira o desempenho dos partidos em TODO o País Confira o resultado eleitoral nas capitais do País As principais promessas dos candidatos Enquete: O resultado das eleições surpreendeu? PTB segue tucanos e declara apoio a Gilberto Kassab em São Paulo Cúpula do PT quer mudança 'radical' campanha de Marta Ainda segundo o Datafolha, 74% dos eleitores do tucano Geraldo Alckmin votariam em Kassab e apenas 13%, em Marta. O atual prefeito já conta com o apoio do PSDB e PTB no segundo turno. O PPS da vereadora Soninha Francine, que disputou o primeiro turno, deve anunciar adesão a Kassab nesta quinta. Votos brancos e nulos somaram 5%. O número de indecisos ou que não souberam responder representaram 3% do universo pesquisado. A sondagem tem margem de erro de 2 pontos porcentuais, e foi feita entre terça e quarta-feira, ouvindo 1.906 pessoas. Rio A corrida pelo segundo turno das eleições do Rio de Janeiro promete ser apertada, mostrou pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. De acordo com levantamento, os candidatos Fernando Gabeira (PV) e Eduardo Paes (PMDB) estão tecnicamente empatados. O primeiro aparece com 43% das intenções de voto, e o segundo com 41%. Foram ouvidas 1.304 pessoas, entre terça e quarta-feira. Brancos e nulos somaram 7%. Indecisos totalizaram 9%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos porcentuais. No primeiro turno, Paes recebeu 31,98% dos votos válidos, contra 25,61% de Gabeira. (Reportagem de Renato Andrade)