Justiça proíbe divulgação de salários no DF A Justiça de Brasília suspendeu a divulgação de forma individualizada dos salários dos servidores públicos do Distrito Federal. Contrariando a divulgação recente por órgãos públicos das remunerações com base na Lei de Acesso à Informação, o desembargador Romeu Neiva, do Tribunal de Justiça (TJ) do DF, atendeu a um pedido de liminar do Sindicato dos Servidores Públicos (Sindireta), impedindo a revelação dos vencimentos de cerca de 13 mil funcionários.