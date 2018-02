Justiça multa Lula e Paes por infração eleitoral

No dia 6 de junho, em evento de lançamento de um trecho do sistema de ônibus expresso BRT Transoeste, Lula afirmou que apoiaria Paes com mais convicção agora do que em 2008 e chegou a dizer que pediria votos para o prefeito.

"Em 2008, eu era presidente da República, o Sérgio Cabral (governador do Rio) chegou com um cidadão que eu pouco conhecia pedindo para apoiá-lo. Eu confesso, por não conhecer, tinha dúvida, mas fui convencido pelo Sérgio Cabral que eu deveria apostar na figura. Hoje posso dizer para vocês que valeu a pena pedir votos para o Eduardo Paes. Farei isto outra vez agora em 2012 com muito mais convicção", discursou Lula na época.

Em 2005, enquanto exercia o mandato de deputado federal pelo PSDB, Paes figurou como um dos críticos mais ferrenhos do governo Lula, durante a CPI dos Correios.

Os advogados dos acusados tentaram invalidar a denúncia questionando as matérias publicadas pela imprensa na época da inauguração, com base nas quais foram feitas as denúncias. Os argumentos foram rejeitados pela juíza Ana Paula Pontes Cardoso, da 192.º Zona Eleitoral.

Recurso. Procurado, Paes informou, por meio da assessoria de sua candidatura, que seus advogados entraram com recurso contra a decisão. A representação foi apresentada pelo PSDB a pedido do deputado federal Otávio Leite, também candidato a prefeito do Rio. Ele comemorou a decisão, mas considerou a multa "irrisória".

O valor foi o mesmo estipulado em São Paulo no mês passado, depois que Lula deu uma longa entrevista ao apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho do SBT. Ao lado de Haddad, o ex-presidente teceu uma série de elogios ao candidato petista, que foi ministro durante seu governo. "São Paulo precisa ter alguém que tenha o entusiasmo que ele teve cuidando da Educação do Brasil", disse Lula, na ocasião. A propaganda eleitoral só passou a ser permitida a partir do último dia 6.