Justiça manda soltar Valério e sua sócia Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a soltura do empresário Marcos Valério, pivô do mensalão, preso desde o dia 2 deste mês por suspeita de envolvimento com um esquema de grilagem de terras no interior da Bahia. O ministro Sebastião Reis Júnior, do STJ, concedeu uma liminar garantindo a Marcos Valério o direito de esperar em liberdade o julgamento de um habeas corpus pela 6.ª Turma do tribunal.