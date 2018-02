Justiça Eleitoral ouve Kassab sobre caso dos e-mails

O prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab(DEM), esteve nesta quinta-feira, 28, no TRE-SP para prestar depoimento a respeito da ação de investigação judicial eleitoral, que apura abuso do poder político. No dia 23 de julho, o prefeito enviou e-mail aos subprefeitos da Capital pedindo que fossem feitas ações nos locais onde seria realizada uma pesquisa eleitoral de campo pelo instituto Datafolha. Kassab compareceu espontaneamente e foi ouvido pelo juiz da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, Marco Antonio Martin Vargas. Veja Também: Prefeito usou subprefeituras para influenciar pesquisa Veja a íntegra da última pesquisa Multimídia: Perfil dos candidatos Guia tira dúvidas do eleitor A ação, que pretende a cassação do registro do candidato à reeleição, foi proposta pela coligação "Uma Nova Atitude para São Paulo" (PT,PRB, PTN, PCdoB, PSB e PDT). Outra ação sobre o mesmo tema foi oferecida pelo candidato a prefeito, Ivan Valente (PSOL). O juiz marcou para 10 de setembro os depoimentos de seis subprefeitos e demais testemunhas.