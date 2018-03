Justiça decreta prisão de dois suspeitos de participar do assassinato de jornalista

A juíza Alice de Souza Rocha decretou a prisão temporária de Fábio Roberto Calvancati Lima e de Valdênio José da Silva. Os dois são suspeitos de participar do assassinato do jornalista Décio Sá, ao dar fuga ao executor do homicídio. A Justiça maranhense também autorizou a polícia a fazer uma operação de busca e apreensão nos endereços residenciais dos dois suspeitos. Ontem, o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Aluízio Mendes, decretou sigilo nas investigações e avisou que só vai divulgar informações quando "tiver algo concreto".