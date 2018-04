Justiça cancela obra desse tipo de transporte no DF Os desembargadores da 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do DF cancelaram na quarta-feira, por fraude, todo o processo de licitação para as obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) de Brasília, projeto apresentado em 2009 com a presença de Nicolas Sarkozy, presidente da França. De acordo com a decisão, ocorreram fraudes desde o início do processo, quando empresas teriam simulado uma situação de concorrência. Segundo o tribunal, a licitação tinha vícios insanáveis e as empresas teriam feito conluio para fraudar o processo. O TJ rejeitou recurso que contestava decisão da 7ª Vara da Fazenda Pública, já contrária à licitação.