Justiça bloqueia bens do prefeito de Marília A Justiça determinou ontem o bloqueio dos bens do prefeito de Marília, Mário Bulgareli (PDT), e do deputado Abelardo Camarinha (PSB), acusados de receber propinas da empresa SP Alimentação e Serviços Ltda, no esquema conhecido como "máfia da merenda". A juíza Daniele Mendes de Melo, da 3ª Vara Cível de Marília, rejeitou, porém, o pedido de afastamento do prefeito.