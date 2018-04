Júnior Coelho, do PRB, lidera em Benedito Leite-MA Apurados 87,50% do total de seções e 93,89% dos votos válidos, o candidato Júnior Coelho (PRB) está na frente em Benedito Leite (MA), com 46,93% dos votos válidos. A cidade não conseguiu realizar as eleições no primeiro turno porque as urnas foram destruídas por um grupo de eleitores. Em segundo lugar, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está Penélope Barros (PMDB) com 38,81% dos votos válidos. Marcus França (PRTB) está em terceiro com 14,25% dos votos.