Juízes querem manter verba para alimentação Uma ofensiva de juízes, coordenada pelo autointitulado Movimento Unidade e Valorização, tenta convencer o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a manter o pagamento do auxílio-alimentação para magistrados de vários Estados. No documento entregue aos conselheiros e assinado pelo juiz João Ricardo Costa, os magistrados argumentam que o pagamento do auxílio serviria para reduzir as perdas que tiveram com a falta de aumento salarial.