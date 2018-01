Juiz suspende eleição indireta em Campinas

A eleição estava marcada para 22 de março e teve suas regras definidas pela Câmara Municipal. Os 33 vereadores decidiriam quem seria o prefeito de Campinas até o início de 2013 - quando tomará posse o candidato regularmente eleito nas eleições de outubro próximo. Em seu despacho, Yarshell considerou que a competência para determinar novas eleições e indicar a forma de realização do pleito são do TRE.

Com a decisão, Presidência da Câmara cancelou a reunião - que seria realizada ontem - com os presidentes de partidos para explicar as regras da eleição. A Procuradoria da Casa informou que aguarda, agora, as novas decisões do tribunal.

Cassados. A eleição indireta foi a solução adotada pela Câmara, no mês passado, quando um segundo prefeito da cidade foi cassado em poucos meses, configurando uma dupla vacância.

Em agosto do ano passado, a Câmara aprovou o impeachment do então prefeito Hélio de Oliveira Santos (PDT). Seu vice, Demétrio Vilagra (PT), assumiu o cargo apesar de ser acusado judicialmente de envolvimento em suposto esquema de corrupção na administração do seu antecessor pedetista. Em dezembro, Vilagra também foi cassado pelo Legislativo. Desde então, a prefeitura tem ficado a cargo do presidente da Câmara, Pedro Serafim Júnior (PDT).

O juiz Yarshell ainda não definiu nova data nem se a eleição será direta ou indireta, conforme havia sido anunciado pelo juiz da 33ª Zona Eleitoral, Nelson Bernardes. Em princípio, o despacho de Yarshell foi apenas uma resposta ao requerimento feito pelo vereador Josias Lech, do PT. Pertencendo ao mesmo partido do prefeito cassado Demétrio Vilagra. Lech havia consultado o tribunal sobre a possibilidade de Campinas decidir o nome do prefeito tampão em eleições diretas.