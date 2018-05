Juiz proíbe PC do B de usar imagem de Lula em Porto Alegre

O juiz eleitoral Ricardo Torres Hermann acolheu parcialmente na quarta-feira, 25, pedido da campanha de Maria do Rosário (PT) à prefeitura de Porto Alegre (RS) e proibiu a apresentação, no espaço da adversária Manuela D'Ávila (PC do B), de imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugerindo seu apoio à candidata. Na ação, a coligação de Rosário (PT-PTC-PSL-PRB) argumenta que Manuela exibiu depoimento do ministro dos Esportes, Orlando Silva (PC do B), afirmando que "eu tenho certeza que o coração dele (Lula) bate forte por Manuela prefeita de Porto Alegre". Veja também: Especial: Perfil dos candidatos Blog: propostas dos candidatos de São Paulo na sabatina do 'Grupo Estado' Ibope: Veja números das últimas pesquisas TRE-BA proíbe rivais do PT de usarem Lula na campanha O juiz observou, em sua decisão, que a lei 9.504/97 impede a participação, em apoio a candidato de partido ou coligação, de pessoa filiada a outra agremiação partidária. Ele também proibiu a declaração "Ela tem o apoio dos ministros e de Lula", usada na propaganda da candidata. "Tal passagem não é permitida, pois, vedando a legislação eleitoral o apoio de pessoas filiadas a outra agremiação partidária, não pode a representada pretender capitalizar eleitoralmente o apoio do presidente Lula", disse, na decisão. "Há uma profunda contradição" na campanha da adversária, afirmou o coordenador de comunicação de Maria do Rosário, Rodrigo Oliveira. "Na campanha de Manuela, tem gente que não aprova Lula", acrescentou. A campanha de Manuela (PC do B- PPS-PR-PT do B-PMN-PSB-PTN) ingressou com recurso pedindo reconsideração para liberar a declaração no trecho que trata dos ministros, disse o coordenador Adalberto Frasson. Ele acrescentou que o ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, também gravou depoimento de apoio à candidata. "Vamos continuar mostrando que Manuela tem vínculo grande com Lula", afirmou Frasson. A coligação de Rosário pedia também direito de resposta, que foi indeferido pelo juiz. A campanha da petista entraria ainda hoje com outra ação afirmando que a comunista exibiu novamente imagens de Lula na propaganda da noite de quarta-feira, 25.