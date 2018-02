Juiz anula coligação do PSD de Kassab com o PT em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - O juiz diretor do Foro Eleitoral de Belo Horizonte, Rogério Alves Coutinho, anulou a intervenção do prefeito Gilberto Kassab, também presidente nacional do PSD, na Comissão Provisória do partido em Belo Horizonte. O magistrado determinou também a suspensão da decisão da comissão interventora de fechar uma coligação com o PT para a disputa à Prefeitura. O pedido de liminar em ação cautelar foi feito pelo secretário de Gestão Metropolitana de Minas Gerais, Alexandre Silveira, entre outros.

A liminar também suspende o lançamento de uma única candidata a vereadora do partido em Belo Horizonte. A decisão do juiz restabelece o que foi decidido na Convenção Municipal do PSD, realizada no dia 23 de junho passado, na qual ficou decidido que o partido iria se coligar com o PSB do prefeito Márcio Lacerda. A intervenção feita por Kassab em Belo Horizonte foi contestada por lideranças do PSD, como a senadora Kátia Abreu (TO), vice-presidente do partido.