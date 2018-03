José Sarney deixa UTI e recebe visita de Lula O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), deixou ontem a UTI do Hospital Sírio-Libanês "muito bem", segundo informou seu filho, o deputado federal Sarney Filho (PV-MA). O senador foi submetido a uma cirurgia no domingo, após sentir dores no peito na última sexta-feira e de ter sido constatado, em exames, um bloqueio de uma artéria no coração. Segundo Sarney Filho, seu pai deve ter alta até o fim de semana.