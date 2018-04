José Fogaça e Maria do Rosário fazem debate morno O primeiro dos cinco debates que acontecerão na última semana de campanha dos candidatos prefeitura de Porto Alegre transcorreu sem nenhum incidente. O candidato à reeleição José Fogaça (PMDB) queixou-se de ter sido chamado de autoritário pela sua oponente, Maria do Rosário(PT) e creditou a maioria dos problemas da cidade aos 16 anos da administração do Partido dos Trabalhadores interrompidos pela sua eleição em 2004. Já a candidata Maria do Rosário criticou a falta de ação da atual administração nas mais variadas áreas. Militantes das duas coligações ficaram na frente da TV Record de Porto Alegre, mas o clima foi tranqüilo, não havendo agressões de nenhuma das partes. No estúdio somente foi permitida a presença dos dois candidatos e um assessor para cada um deles, assistiram ao debate 30 convidados dirigentes de campanha dos dois lados da disputa além de jornalistas e fotógrafos que terminaram por lotar o local. O encontro ocorreu depois que a última pesquisa do Ibope, divulgada pelo Jornal Zero Hora dava uma vantagem de 16 pontos para o candidato à reeleição, com 54% das intenções de voto, contra 38% da candidata da Frente Popular. Um dos coordenadores da campanha chegou a anunciar momentos antes do programa que esta diferença representava cerca de 70 mil votos e que poderiam ser revertidos com uma postura mais agressiva da candidata. No entanto a agressividade anunciada não aconteceu, pelo menos no debate deste domingo.