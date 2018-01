Jornalista é assassinado com seis tiros em Mato Grosso do Sul O jornalista Paulo Roberto Rodrigues Cardoso, 51 anos, foi assassinado na madrugada de ontem, em Ponta Porão (MS), divisa com o Paraguai. Dois homens não identificados dispararam 12 tiros com armas de calibre 9 mm contra Cardoso e fugiram em uma moto. Seis projéteis acertaram o jornalista, que chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Cardoso trabalhava há 30 anos no Jornal da Praça, antigo diário de Ponta Porã, e era diretor de redação do site de notícias Mercosul News.