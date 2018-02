Jornalismo investigativo encerra congresso em SP Com palestra do americano David Carr sobre suas experiências como repórter e colunista do The New York Times, termina hoje em São Paulo o 7.º Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji). O moderador será Rosental Calmon Alves, do Knight Center, do Texas. Carr escreve a coluna Equação de Mídia, para a seção de negócios, em que trata questões de mídia, e é repórter de cultura do Times.