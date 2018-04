Jornaleiro toma posse como deputado estadual em AL

O dono de banca de jornal Hildon Fidélis da Silva, conhecido como Castelo, é o mais novo deputado estadual de Alagoas. Apesar de ter conquistado apenas 354 votos nas eleições de 2006, Castelo assumiu nesta terça-feira, 28, o mandato, na condição de primeiro suplente. Ele substitui o deputado estadual Marcos Ferreira (PMN), afastado do mandato por decisão da Justiça. Ferreira é um dos 12 deputados estaduais alagoanos afastados do mandato depois de indiciados pela Polícia Federal, na Operação Taturana. Os parlamentares responde a processo pelo desvio de mais de R$ 280 milhões dos cofres da Assembléia Legislativa de Alagoas. Castelo só tomou posse graças ao despacho do desembargador Pedro Augusto Mendonça, que reconheceu o direito do suplente assunir a vaga do deputado Marcos Ferreira e deu prazo de 48 horas para o presidente da Assembléia, deputado Fernando Toledo (PSDB), empossar o suplente. Com a decisão de Mendonça, Castelo passa a ser o sexto suplente a assumir vaga no legislativo alagoano, após a Operação Taturana. A pedido do Ministério Público Estadual, a Justiça já afastou doze deputados estaduais, entre eles o ex-presidente do legislativo Antônio Albuquerque (sem partido).Pelo menos mais seis deputados indiciados pela estão para ser afastados. Em seu discurso, no plenário da Assembléia, o deputado Castelo destacou sua origem humilde, mas ressaltou sua conduta ilibada, seu compromisso com a ética e responsabilidade social. Disse que seus votos foram poucos, mas todos foram conquistados com extrema honetidade. Agradeceu á família, ao pároco da Igreja do Devino Espírito Santo, no bairro da Jatiúca, onde tem sua banca de revbista, e disse que vau trabalhar para combater o analfabetismo e ajuda o governo nas ações sociais. "Estou aqui para representar a minha comunidade, lutar contra as injustiças sociais e ajudar o governo no combate ao analfabetismo e à pobreza", prometeu Castelo, em seu discusso de posse, na sessão desta tarde, na Assembléia."Alagoas precisa recuperar sua credibilidade, não pode continuar sendo noticia nacional por csusa de um foragido da Justiça, que é fruto da impunidade", afirmou Castelo, referindo-se ao pai da adolescente Eloá - Everaldo Pereira dos Santos, que é acusado de assassinato e está foragido da Justiça alagoana.