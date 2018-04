Jornal de MG acusa Quintão de remessa ilegal de dólares O candidato a prefeito de Belo Horizonte, Leonardo Quintão (PMDB), e seus familiares usaram doleiros para enviar recursos para o exterior por meio da conta Beacon Hill, investigada no esquema do Banestado, denunciou o jornal Estado de Minas em matéria publicada hoje. A família do candidato do PMDB, conforme reportagem do jornal, movimentou, no período de 1998 a 2002, "mais de U$ 1 milhão" por meio da conta-ônibus - uma espécie de conta ampla, pela qual são operadas inúmeras outras subcontas. Citando documentos obtidos, a matéria afirma também que Quintão "usou uma rede de empresas de participações no Estados Unidos para justificar o seu patrimônio, que em sete anos de vida pública aumentou mais de 500%". Segundo o jornal, o patrimônio declarado do candidato à Receita Federal no ano passado chegou a R$ 1,8 milhão, e os papéis indicam que "está totalmente descoberto", ou seja, seriam inferiores aos bens adquiridos. A reportagem afirma ainda que "além das empresas de fachada" Quintão justificou sua evolução patrimonial inflando "ganhos na atividade rural e com as verbas indenizatórias da Câmara Municipal de Belo Horizonte e da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, concedidas em tese para cobrir as verbas de gabinete dos parlamentares". De acordo com o jornal, o candidato do PMDB e seu pai, Sebastião Quintão - prefeito de Ipatinga (MG) -, realizaram pelo menos seis operações por meio da Beacon Hill, que totalizaram aproximadamente US$ 150 mil. O restante do dinheiro enviado teria sido operado por Aníbal Quintão, primo do candidato do PMDB à prefeitura pela coligação "Belo Horizonte para Você" (PHS-PMDB). Apontado na matéria como o dono de 20 empresas de câmbio e de atividades diversas no Estado norte-americano da Flórida, Aníbal é descrito como "conhecido doleiro na cidade de Taguatinga (DF)", que fundou na Flórida a Good Newz Brazilian News, uma igreja freqüentada por brasileiros e controlada pela família Quintão. Medidas judiciais O jornal afirma também que o candidato do PMDB nunca declarou à Receita Federal ter sido dono de uma empresa na Flórida, denominada L&C. A empresa teria sido aberta em 1996, em sociedade com um irmão e com o pai. Por meio de sua assessoria, Quintão negou o teor da reportagem e disse que toma ainda hoje medidas judiciais. O candidato era esperado pela manhã em uma passeata de estudantes pelo passe-livre - uma de suas propostas de campanha -, mas não compareceu.