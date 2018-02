Jobim: Exército será enviado ao Rio 'o mais rapidamente' O ministro da Defesa, Nelson Jobim, informou hoje, em entrevista na Base Aérea de Anápolis (GO), que o envio de tropas do Exército ao Rio de Janeiro para garantir a segurança na realização das eleições, aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), será feito "o mais rapidamente possível". Ele disse que, no momento, o comandante do exército, general Enzo Peri, está finalizando os trabalhos de inteligência e fazendo o mapeamento das áreas do Estado do Rio que precisam de proteção. Jobim informou também que espera ter amanhã uma reunião com o presidente do TSE, ministro Carlos Ayres Britto, e com outras autoridades do tribunal, para definir com clareza como será a atuação do Exército no Rio. Segundo o ministro da Defesa, a coordenação dos trabalhos de segurança das áreas do Rio que precisam da presença militar será do Exército, para evitar que haja "planos estratégicos e logísticos contraditórios".