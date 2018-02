Jobim discutirá com TSE uso do Exército no Rio O ministro da Defesa, Nelson Jobim, informou hoje que na segunda-feira irá se reunir com integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para discutir a forma de emprego das tropas do Exército no Rio de Janeiro durante o período eleitoral. Segundo o ministro, é preciso definir primeiro qual será a forma operacional das tropas. Jobim lembrou que as Forças Armadas já estão acostumadas a fazer esse trabalho de assegurar o procedimento eleitoral. Hoje, o TSE informou que cinco Estados - Rio de Janeiro, Amazonas, Tocantins, Amapá e Pará - já enviaram pedidos para a atuação de força federal para garantir a segurança durante as eleições municipais deste ano. Ao todo, são 121 os municípios que podem vir a contar com esse apoio.