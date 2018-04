João Henrique (PMDB) lidera apuração em Salvador Parcial divulgada pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) às 18h40 (de Brasília) mostra o prefeito de Salvador, João Henrique (PMDB), candidato à reeleição, à frente de Walter Pinheiro (PT). Com 22,10% das urnas totalizadas, João Henrique, da coligação PMDB/PTB/PDT/PMN/PSL/PSC/PP/PHS/PRTB, tem 58,28% dos votos válidos, ou 166.262. Walter Pinheiro, da coligação PC do B/PV/PT/PSB, tem 41,72% dos votos válidos, ou 119.027. Votos brancos alcançavam 2,46% (7.628) e nulos, 5,67% (17.618).