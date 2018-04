João Henrique, do PMDB, é reeleito em Salvador O peemedebista João Henrique foi reeleito prefeito de Salvador (BA). A última parcial divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra o prefeito com 697.695 votos (58,51% dos votos válidos). O petista Walter Pinheiro está com 494.830 votos (41,49% dos válidos). Como faltam ser apurados pouco mais de 130 mil, não há condições matemáticas para uma virada. Já foram apurado 92,55% dos votos. A abstenção em Salvador alcançou 19,78%.