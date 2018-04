João Henrique diz que há 'gente perversa' no PT da Bahia Enquanto aguarda o anúncio oficial do apoio do DEM à sua candidatura, o atual prefeito de Salvador (BA), João Henrique Carneiro (PMDB), voltou a atacar o PT do Estado, na manhã de hoje. Para ele, o partido tem "gente perversa" e sofre de "falta de caráter". Apesar disso, ele disse considerar o uso da imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua campanha uma atitude "justa com o presidente". Para ele, "a população precisa saber que as obras que estão sendo feitas em Salvador são fruto da forte parceria entre a administração municipal e o governo federal". O candidato petista à prefeitura, Walter Pinheiro, acompanha hoje o governador Jaques Wagner em Brasília. Eles participam de reuniões com lideranças do PT e de partidos aliados, buscando apoio e elaborando estratégias para o segundo turno.