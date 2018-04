João Henrique deve ser reeleito em Salvador, aponta Ibope

Pesquisa de boca-de-urna do Ibope aponta que o prefeito de Salvador e candidato à reeleição, João Henrique Carneiro (PMDB), será reeleito à prefeitura, com 57% dos votos válidos. O candidato Walter Pinheiro (PT) registrou 43% dos votos válidos. Veja também: Geografia do voto: desempenho dos partidos no País Cobertura completa das eleições 2008 Eu prometo: Veja as promessas de campanha dos candidatos Perfil dos candidatos de Salvador O Ibope ouviu 4 mil eleitores e o levantamento foi registrado com o número 41562/08 na 18ª Zona Eleitoral de Salvador. A pesquisa foi contratada pela Rede Globo. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos. A sondagem foi contratada pela TV Bahia. A pesquisa foi divulgada apenas há pouco, em função da diferença de horário de verão no Estado da Bahia.